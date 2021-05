Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Pöbelnden Mann in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 28.5.2021 pöbelte ein Mann gegen 12.50 Uhr an der Steinstraße in Telgte herum. Anwohner hatten die Polizei informiert. Als Polizisten dort eintrafen, entdeckten sie in der Nähe des Telgters ein Gewehr, welches sie sofort an sich nahmen. Das passte dem 57-jährigen Besitzer nicht. Er äußerte sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv und versuchte eine Beamtin zu schlagen. Ein Polizist setzte Pfefferspray ein und der Mann wurde überwältigt sowie gefesselt. Anschließend nahmen die Einsatzkräfte den alkoholisierten 57-Jährigen in Gewahrsam. Während der Fahrt zur Polizeiwache und auch dort war der Mann weiterhin aggressiv sowie beleidigend gegenüber den Beamten. Die Polizisten stellten das Luftgewehr sicher und leiteten gegen den Telgter Ermittlungsverfahren ein.

