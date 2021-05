Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Mehrere Diebstähle in Nachbarschaft

Warendorf (ots)

Zwischen Samstag, 22.5.2021 und Montagabend (24.5.2021) ereigneten sich an der Straße Am Altenfelder Kreuz in Oelde mehrere Diebstähle. Unbekannte Personen stahlen einen original verpackten Pool und eine Hängematte aus einem Abstellraum, ein Fahrrad aus einem Lagerraum, ein anderes von einer Terrasse sowie Arbeitsmittel aus einem Schuppen. Wem sind dort verdächtige Personen aufgefallen? Wer kann Angaben zu den Diebstählen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

