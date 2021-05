Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum - PKW gegen LKW, 1 Person schwer verletzt

Warendorf (ots)

In Beckum kam es am 04.05.21, gegen 14.45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem LKW. Ein 87-jähriger Warendorfer fuhr mit seinem Ford auf der Dyckerhoffstraße (B 475) in Richtung Ennigerstraße. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve - der sogenannten Havariekurve - gerät der Warendorfer aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kommt er unter den Auflieger eines entgegenkommenden 56-jährigen aus Barsinghausen mit seinem LKW-Gespann. Nach der Kollision wird der Warendorfer wieder zurück auf seinen Fahrstreifen geschleudert. Durch die Wucht der Kollision wird der 87-jährige schwer verletzt. Er konnte durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr Beckum befreit und geborgen werden. Der Warendorfer wurde anschließend durch einen Rettungswagen in ein nahegelegendes Krankenhaus gebracht. Die B 475 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Neben der Polizei waren die Feuerwehr Beckum, sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt eingesetzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell