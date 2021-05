Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Bei Einbruch beobachtet

Warendorf (ots)

Ein Anwohner beobachtete, wie ein 63-Jähriger am Sonntag, 2.5.2021, 7.45 Uhr in einen Lagerraum einer Gärtnerei an der Schachtstraße in Ahlen einbrechen wollte. Der Tatverdächtige hatte eine Scheibe eingeschlagen und wurde von dem 55-jährigen Zeugen von der weiteren Tat abgehalten. Nach Angaben des 63-jährigen Ahleners suchte er einen Platz zum Schlafen. Da er scheinbar gesundheitliche Probleme hatte, brachten Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus.

