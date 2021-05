Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Zeugin notierte sich Kennzeichen

Warendorf (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei eine Verkehrsunfallflucht klären, die sich am Samstag, 1.5.2021, gegen 18.00 Uhr in Telgte auf dem Knickenbergparkplatz ereignet hat. Ein später ermittelter 74-Jähriger parkte aus und fuhr mit seinem Auto gegen einen abgestellten Pkw. Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs, so dass Polizisten weitere Ermittlungen an der Halteranschrift durchführen konnten. Der tatverdächtige Münsteraner und die Beifahrerin gaben an, den Zusammenstoß nicht bemerkt zu haben.

