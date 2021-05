Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Brand in holzverarbeitendem Betrieb

Warendorf (ots)

Ein Feuer in einem holzverarbeitenden Betrieb am Daimlerring sorgte am Sonntag, den 02.05.2021, um 07.45 Uhr, für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei geriet eine im Außenbereich stehende Holzfasermaschine in Brand. Die alarmierten Rettungskräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Es entstand Sachschaden an der Maschine und einer angrenzenden Lagerhalle. Die Schadenssumme steht derzeit nicht fest.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell