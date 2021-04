Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Radfahrer stoßen zusammen - Rettungshubschrauber im Einsatz

Warendorf (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern ereignete sich am Mittwoch, den 28.04.2021, um 15.30 Uhr, auf der Wiedenbrücker Straße (a. g. O.). Ein 32-jähriger Oelder befuhr mit seinem Fahrrad den für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg in Richtung Oelde. In Höhe der Einmündung zum Bergeler Weg kollidierte er mit einem 75-jährigen Rheda-Wiedenbrücker, der den Radweg mit seinem Rennrad in entgegengesetzter Richtung befuhr. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 32-Jährige so schwere Verletzungen, dass Rettungskräfte ihn mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik flogen. Der 75-jährige Rennradfahrer kam mit leichten Verletzungen in ein nahgelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell