POL-WAF: Beckum. Fahrer eines Krankenfahrstuhls bei Verkehrsunfall verletzt

Am Samstag, 17.4.2021 ereignete sich gegen 9.00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung Stromberger Straße/Oststraße/Lippweg/Lippborger Straße in Beckum, bei dem der Fahrer eines Krankenfahrstuhls leicht verletzt wurde. Der 79-jährige Beckumer querte mit dem Krankenfahrstuhl die Stromberger Straße in Höhe der Fußgängerfurt in Richutng Oststraße, als die Ampel für ihn grün zeigte. Gleichzeitig bog ein 65-Jähriger aus Ennigerloh mit seinem Auto bei grün von der Oststraße nach links auf die Stromberger Straße ab. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der Beckumer aus dem Krankenfahrstuhl auf die Fahrbahn stürzte. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 4.100 Euro.

