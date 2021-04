Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Gegen schwarzen Mercedes gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen Freitag, 9.4.2021, 15.00 Uhr und Samstag, 10.4.2021, 15.30 Uhr das linke Heck eines schwarzen Mercedes (A-Klasse), der am Holunderweg/Ecke Dillweg in Dolberg stand. Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell