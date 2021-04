Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. PKW Fahrer wollte sich Polizeikontrolle entziehen

Warendorf (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (11.04.2021. 03.55 Uhr) beabsichtigten Beamte der Polizeiwache Ahlen einen PKW Fahrer zu kontrollieren, der zu diesem Zeitpunkt mit einem unbeleuchteten PKW die Weststraße befuhr. Der junge Mann bremste seinen PKW zunächst bis zum Stillstand ab, setzte seine Fahrt aber anschließend in Richtung Hammer Straße fort. Im Einmündungsbereich Weststraße / Westfalendamm geriet der Fahrzeugführer mit seinem PKW aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Im Zuge der anschließenden Kontrolle, stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem 18-jährigen Ahlener starken Atemalkoholgeruch fest. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, weiterhin war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein entsprechendes Strafverfahren wird eingeleitet. Der Ahlener blieb unverletzt, am PKW und am Verkehrszeichen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell