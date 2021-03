Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Bremsvorrichtung des Anhängers nicht genutzt - Fahrer fehlte erforderlicher Führerschein

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 25.3.2021, 7.40 Uhr kontrollierten Polizistinnen ein Gespann auf der Heesener Straße in Ahlen, da die Bremsvorrichtung des Anhängers nicht mit dem ziehenden Lkw verbunden war. Des Weiteren fehlte am Anhänger das vorgeschriebene Abreiß-Bremseil. Bei der Überprüfung des 36-jährigen Fahrers stellten die Beamtinnen fest, dass er einen Führerschein besitzt. Allerdings nicht die für das Gespann erforderliche Klasse. Deshalb untersagten die Polizistinnen dem Berliner die weitere Fahrt mit dem Gespann und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein. Des Weiteren forderten sie den 36-Jährigen auf, den technischen Mangel beseitigen zu lassen.

