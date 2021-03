Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mit Mofa-Prüfbescheinigung zu schnellen Roller gefahren

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 17.3.2021 kontrollierten Polizisten gegen 22.00 Uhr einen Mofafahrer auf der Neubeckumer Straße in Beckum. Als die Beamten hinter dem Roller hinterherfuhren, stellten sie eine gefahrene Geschwindigkeit von bis zu 45 Stundenkilometer fest. Da der 56-Jährige jedoch nur eine Mofa-Prüfbescheiniung und keinen erforderlichen Führerschein besitzt, leiteten die Einsatzkräfte gegen den Lippetaler ein Ermittlungsverfahren ein. Des Weiteren gab es bei der polizeilichen Abfrage zwischen dem vorhandenen Rollerkennzeichen und den Fahrzeugdaten Unstimmigkeiten, so dass auch der Verdacht des fehlenden Versicherungsschutzes besteht.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell