Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Sattelzugfahrer gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines Sattelzugs, der am Dienstag, 9.3.2021, zwischen 6.45 Uhr und 6.55 Uhr in einem Drensteinfurter Wohngebiet (Hermann-Löns-Straße, Goethestraße) gegen ein Wohnmobil und einen Baum fuhr. Ein Straßenschild wurde ebenfalls beschädigt. Der Auflieger des Sattelzugs war mit einer unbedruckten weißen Plane bedeckt und soll die Städtkennung "GT" haben. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell