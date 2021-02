Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Verkehrsunfall auf der Keitlinghausener Straße - 3 verletzte Personen

Warendorf (ots)

Zur Unfallzeit (21.02.2021, 15.50 Uhr) kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW eines 19-jähriger Mannes aus Rietberg und einer 74-jährigen Frau aus Wadersloh. In Höhe der Unfallstelle beabsichtigte der junge Mann, mit seinem zuvor am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug, in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersah er offensichtlich, die in Fahrtrichtung Sünninghausen fahrende Wadersloherin.

In Folge der Kollision wurde der PKW des Rietbergers in den linken Fahrbahngraben geschleudert. Die Seniorin verlor aufgrund der Kollision die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr in einen rechtsseitig gelegenen Vorgarten.

Bei dem Unfall wurden der junge Mann aus dem Kreis Gütersloh und seine 18-jährige Beifahrerin leichtverletzt. Die 74-jährige Frau verletzte sich bei dem Unfall schwer. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Bergungsarbeiten kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

