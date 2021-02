Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Autofahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Leicht verletzt wurde ein Autofahrer am Freitag, 19.02.2021, 6.20 Uhr bei einem Alleinunfall auf der Straße Cöllentrup in Stromberg. Der 24-Jährige befuhr die Kreisstraße in Richtung Stromberg, als es zu einem Wildwechsel kam. Der Rietberger wich nach rechts auf und verlor die Kontrolle über sein Auto. Der Pkw geriet in Schleudern, prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum, drehte sich und blieb stehen. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Straße war zur Unfallzeit stark vereist, so dass die Polizei den Streudienst anforderte. Der entstandene Sachschaden wird auf 31.550 Euro geschätzt. Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell