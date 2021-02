Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Drogenvortest war positiv

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 18.2.2021 hielten Polizisten gegen 12.20 Uhr einen Autofahrer auf der Kettelerstraße in Beckum an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten bei dem Bielefelder fest. Der 28-Jährige gab zu, Betäubungsmittel genommen zu haben. Das bestätigte auch ein von ihm durchgeführter Drogenvortest, so dass dem 28-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizisten untersagten dem Mann die vorläufige Nutzung eines Kraftfahrzeugs und fertigten neben dem Ordnungswidrigkeitenverfahren einen Bericht für das zuständige Straßenverkehrsamt.

