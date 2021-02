Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Transporter ausgebrannt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, den 10.02.2021, brannte ein VW Transporter in Sendenhorst auf den Südendamm komplett aus. Der Fahrer stellte den Transporter gegen 17.00 Uhr im Hof des Hauses ab, gegen 23.40 Uhr bemerkte er dann das brennende Fahrzeug. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Sendenhorst gelöscht, die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an.

