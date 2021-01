Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Unter Drogeneinfluss am Steuer

Warendorf (ots)

Unter dem Einfluss von verschiedenen Drogen ist am Donnerstagabend (28.01.2021, 20.55 Uhr) ein 23-jähriger Mann in Ennigerloh in seinem Auto gefahren.

Polizisten fiel das Auto des Ennigerlohers wegen der ordnungswidrigen Fahrweise am Kreisverkehr Westkirchener Straße / Industriestraße / Nordring auf und sie kontrollierten den Fahrer. Die Beamten stellten Anzeichen für den Konsum von Drogen fest. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest war positiv auf verschiedene Betäubungsmittel, unter anderem Kokain. Für die Entnahme einer Blutprobe, brachten die Beamten den 23-Jährigen zur Polizeiwache Oelde. Die Weiterfahrt wurde dem Mann bis zum vollständigen Abbau der Wirkstoffe untersagt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell