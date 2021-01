Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Polizei überprüft stärker und schreitet konsequent ein

Warendorf (ots)

"Die überwiegende Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger trägt durch ein vorbildliches Verhalten in dieser uns ALLE fordernden Zeit dazu bei, die Ausbreitung der Pandemie zu reduzieren. Aber scheinbar gibt es Unbelehrbare unter uns, die keinen Respekt vor den gesetzlichen Vorgaben und vor allem der Gesundheit ihrer Mitmenschen haben", so Landrat Dr. Olaf Gericke. "Bei den zwingend erforderlichen Kontrollen wird die Polizei in den Orten, wo die Zahlen besonders hoch sind, in Abstimmung mit den Ordnungsbehörden stärkere Präsenz zeigen und bei festgestellten Verstößen konsequent einschreiten."

Denn fast täglich stellen die polizeilichen Einsatzkräfte bei ihren Streifengängen und -fahrten Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung fest. Dabei handelt es sich vorwiegend um Personengruppen, die im öffentlichen Raum die maximale Personenzahl überschreiten. Oft halten die Beteiligten auch keinen Mindestabstand ein und tragen keinen erforderlichen Mund-Nasenschutz.

So hielten sich vor einigen Tagen vier Personen aus unterschiedlichen Haushalten am Warendorfer Paul-Spiegel-Berufskolleg auf. Auch in der Langst in Ahlen musste die Polizei einschreiten, weil sich dort ein Trio aufhielt, von dem jeder aus einem eigenen Haushalt kam. Anfang der Woche überprüften Polizisten ein Fahrzeug auf der Kalkstraße in Beckum. Darin saßen vier Personen, die aus vier Haushalten stammen. In allen Fällen leiteten die Polizisten gegen die Betroffenen Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Weiterhin gilt:

- Reduzieren Sie Ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum.

- Bleiben Sie soweit möglich Zuhause.

- Tragen Sie durch Ihr verantwortungsbewusstes, Regeln einhaltendes Verhalten dazu bei, die Verbreitung des Virus zu reduzieren - zu Ihrem Schutz und dem Ihrer Mitmenschen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell