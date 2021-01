Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Zeugen nach Graffiti-Schmierereien gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden Zeugen, die Hinweise zu Graffiti-Schmierereien in Rinkerode, Alte Dorfstraße geben können. Unbekannte Personen besprühten zwischen Samstag, 9.1.2021 und Sonntag, 10.1.2021 die Außenwand eines Supermarktes, einen Altkleidercontainer sowie Stromkästen mit roter und schwarzer Farbe. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

