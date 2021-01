Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

WarendorfWarendorf (ots)

Am Mittwoch, 6.1.2021 stellten Polizisten gegen 23.40 Uhr einen E-Scooter-Fahrer auf der Gustav-Moll-Straße in Neubeckum fest, der in Richtung Hauptstraße fuhr. Bei der Kontrolle des 41-Jährigen ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum des Mannes, was durch einen freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest bestätigt wurde. Des Weiteren gab der Neubeckumer an, kürzlich Drogen genommen zu haben. Daraufhin ließen die Beamten dem 41-Jährigen zwei Blutproben entnehmen, leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein und untersagten dem Mann die vorläufige Nutzung des E-Scooters.

