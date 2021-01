Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg - Brand im Mehrfamilienhaus, 3 Personen mit Verdacht auf leichte Rauchvergiftung

Warendorf

Am 05.01.21, gegen 15.10 Uhr kam es in Sassenberg an der Straße Stadtkamp zu einem Küchenbrand. In einem Mehrfamilienhaus geriet beim Kochen Fett in Brand. Durch die starke Rauchentwicklung wurden 3 Bewohner beeinträchtigt und wurden vorsorglich in nahegelegende Krankenhäuser gebracht. Der beginnende Brand konnte rechtzeitig vor einer Ausbreitung durch die FW Sassenberg gelöscht werden. In der Wohnung entstand geringer Sachschaden durch den Rauch.

