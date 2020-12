Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Feuer in Restmülltonne

WarendorfWarendorf (ots)

Sonntagabend (27.12.2020, 18.15 Uhr) hat eine Restmülltonne auf dem Gelände eines Sportvereins an der Straße Am Stadion in Telgte gebrannt. Eine Zeugin entdeckte die brennende Tonne hinter dem Tor und informierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand vollständig.

Gegen 16.20 Uhr gab es einen weiteren Brand einer Mülltonne. Diese brannte an einer Schule an der Beethovenstraße.

Warum die Mülleimer brannten ist aktuell noch unklar.

