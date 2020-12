Polizei Warendorf

POL-WAF: Suche nach 87- jährigem Mann in Ahlen

WarendorfWarendorf (ots)

Am Nachmittag des 1. Weihnachtstages, ca. 16:45 Uhr, hat ein 87- jähriger Patient das Krankenhaus in Ahlen verlassen und wird seitdem vermisst. Der Mann ist ca. 165cm groß, hat ein rundliches Gesicht, trägt ein graues Basecap, eine dunkelblaue Steppjacke, schwarze Jogginghose und dunkle Turnschuhe. Er wohnt in Beckum, ist dort aber nicht angekommen und nach Angaben der Angehörigen nicht in der Lage, den Weg nach Haus selbständig zu finden. Wer hat eine Person gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, 02382-965-0, entgegen.

