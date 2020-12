POL-WAF: Ennigerloh. Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad

Polizei Warendorf

Bei einem Verkehrsunfall Samstagmorgen (19.12.2020, 09.30 Uhr) ist eine 63-jährige Fahrradfahrerin in Ennigerloh leicht verletzt worden.

Ein 81-jähriger Ennigerloher fuhr in seinem Auto vom Grundstück einer Genossenschafts-Tankstelle an der Ostenfelder Straße in Ennigerloh auf die Schleedahlstraße. Die 63-Jährige fuhr auf ihrem Fahrrad aus Richtung Stadtkern kommend auf dem Schutzstreifen Richtung Ostenfelde und stieß mit dem Auto des 81-Jährigen zusammen. Die Ennigerloherin stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

