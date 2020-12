Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. 20-Jährige nach Sturz mit Kleinkraftrad leicht verletzt

WarendorfWarendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (19.12.2020, 14.20 Uhr) ist eine 20-jährige Mofa-Fahrerin in Warendorf leicht verletzt worden.

Ein 61-jähriger Freckenhorster fuhr in seinem Auto auf der Straße Westbezirk in Warendorf Richtung der Straße Waterstroate. Die 20-Jährige fuhr in entgegengesetzter Richtung, verlor die Kontrolle über ihr Kleinkraftrad und stürzte. Einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gab es nicht. Rettungskräfte brachten die 20-Jährige Freckenhorsterin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang wird aktuell ermittelt.

