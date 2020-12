Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

WarendorfWarendorf (ots)

Ein 31-Jähriger aus Versmold fuhr am Samstag, 19.12.2020, um 22:25 Uhr mit seinem Ford in Oelde die Rhedaer Straße aus Richtung Marburg kommend in Richtung Am Landhagen.

Im Kreisverkehr Rhedaer Straße/Möhlerstraße/Am Landhagen fuhr der 31-Jährige geradeaus, kollidierte mit einem Betonklotz, geriet ins Schleudern und kam mit der rechten Fahrzeugseite auf einem zweiten Betonklotz zum Stillstand. Der Versmolder wurde durch den Aufprall verletzt, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich für die aufnehmenden Polizeibeamten Anzeichen auf Alkoholkonsum durch den 31-Jährigen, ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Ford musste abgeschleppt werden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell