Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Schwerverletzte Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Hund

WarendorfWarendorf (ots)

Am Samstag, den 19.12.2020, um 14.30 Uhr, kam es zu einer folgenschweren Begegnung zwischen einer Radfahrerin und einem Hund. Die 62-jährige Radlerin aus Lippstadt befuhr eine unbenannte Straße in der Liesborner Bauernschaft Göttingen. Als sie eine 79-jährige Fußgängerin mit ihrem Hund passierte, konnte diese das Tier nicht festhalten. Der Hund riss sich los, lief hinter der Radfahrerin her und geriet zwischen die Reifen. Die 62-Jährige stürze zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie in ein nahgelegenes Krankenhaus. Der Hund blieb unverletzt. Sachschaden entstand nicht.

