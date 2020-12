Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum - 2 Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt, PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

WarendorfWarendorf (ots)

Am 18.12.2020 kam es in Beckum auf der Neubeckumer Straße gegen 10.35 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und zwei Radfahrern. Ein 21-jähriger aus Hamm kam mit einem Mercedes aus einer Grundstücksausfahrt und wollte auf die Neubeckumer Straße einbiegen. Dabei übersah er zwei auf dem Radweg fahrende Radfahrer. Ein 15-jähriger Beckumer kollidierte mit seinem Fahrrad mit dem PKW. Beim Sturz riss er eine 51-jährige Pedelecfahrerin mit sich. Die beiden Radfahrer aus Beckum wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die 51-jährige Beckumerin begab zur ambulanten Behandlung in ein nahes Krankenhaus. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnten die Beamten aus Beckum beim 21-jährigen Hammer Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln erlangen. Deshalb wurde dem PKW-Fahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

