POL-WAF: Ahlen - Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

WarendorfWarendorf (ots)

Am 17.12.20, gegen 15.40 Uhr fuhr ein 60-jähriger aus Lippetal über die Kapellenstraße in Ahlen in den dortigen Kreisverkehr ein. Er beabsichtigte gegenüber auf die Hammer Straße in Fahrtrichtung Hamm aus dem Kreisverkehr hinauszufahren. Dabei übersah er eine 16-jährige Radfahrerin die den dortigen Radweg nutzte und die Hammer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt überqueren wollte. Es kam zur Kollision zwischen dem PKW und der Radfahrerin. Die 16-jährige aus Hamm stürzte und verletzte sich schwer.

Beide Verletzten wurden durch Rettungswagen in ein nahegelegendes Krankenhaus gebracht.

