Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Lkw fährt Auto an

WarendorfWarendorf (ots)

Donnerstagmorgen (17.12.2020, 07.45 Uhr) hat ein unbekannter Lkw-Fahrer das Auto eines 20-jährigen Sendenhorsters an der Schulstraße in Sendenhorst angefahren.

Der blaue Audi stand auf einem rechtsseitigen Parkstreifen. Ein aktuell unbekannter Lkw-Fahrer fuhr mit seinem Sattelzug von der Straße Westtor kommend die Schulstraße in Richtung Kirchstraße. In einer Kurve stieß der Sattelzug gegen eine Mülltonne, die am rechten Straßenrand stand und anschließend gegen das Auto. Danach fuhr der Fahrer ohne anzuhalten weiter in Richtung Kirchstraße. Bei dem Sattelzug handelt es sich vermutlich um einen mehrachsigen Anhänger mit einer brauen Plane.

Wer hat Informationen zu dem Lkw-Fahrer oder hat den Unfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell