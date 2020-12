Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Unfallbeteiligter Fahrradfahrer gesucht

WarendorfWarendorf (ots)

Bereits am Dienstag (14.12.220, 17.10 Uhr) sind ein Auto- und ein Fahrradfahrer in Beckum zusammengestoßen.

Ein 71-jähriger Beckumer ist in seinem Auto auf der Clemens-August Straße in der Beckumer Innenstadt gefahren. An einer Engstelle kam ihm ein Fahrradfahrer entgegen. Die beiden stießen zusammen und der Fahrradfahrer stürzte. Als der Beckumer ausstieg, um nach dem Fahrradfahrer zu sehen, war dieser schon wieder auf sein Rad gestiegen und weitergefahren.

Wer war an dem Zusammenstoß beteiligt, kann Angaben zu dem unbekannten Fahrradfahrer machen oder hat den Unfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

