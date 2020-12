Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Dank Zeugenhinweis Trunkenheitsfahrt beendet

Warendorf (ots)

Mittwochabend (16.12.2020, 18.35 Uhr) konnte die Polizei einen 52-jähirgen Autofahrer identifizieren, der unter Alkoholeinfluss in Beckum gefahren ist.

Der 52-jährige Neubeckumer fuhr auf der Münsterstraße (B58) Richtung Beckum. Eine Zeugin meldete sich bei der Polizei und gab an, dass dieses Auto sehr auffällig fahren würde. Als Polizisten den Neubeckumer auf an der Straße Rheinische Straße antrafen, bemerkten sie Alkoholgeruch und körperliche Ausfallerscheinungen. Sie beauftragten eine Blutprobenentnahme und brachten den Mann zur Polizeiwache nach Oelde. Die Weiterfahrt wurde dem 52-Jährigen untersagt, außerdem stellten die Kolleginnen und Kollegen fest, dass er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

