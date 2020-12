Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. 13-Jährige bei Unfall leicht verletzt

WarendorfWarendorf (ots)

Mittwochvormittag (16.12.2020, 11.18 Uhr) ist eine 13-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Ahlen leicht verletzt worden.

Ein 66-jähriger Ahlener ist in seinem Auto auf dem Vorhelmer Weg Richtung Schinkelstraße gefahren. Als er nach rechts in die Schinkelstraße Richtung Innenstadt abbog, kam von rechts das 13-jährige Mädchen. Die Ahlenerin fuhr auf dem Radweg in Richtung Vorhelm. Die beiden stießen zusammen und das Mädchen stürzte. Rettungskräfte brachten die Ahlenerin leicht verletzt in ein Krankenhaus.

