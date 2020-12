Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

WarendorfWarendorf (ots)

Am Mittwoch, 16.12.2020, um 16.20 Uhr, ereignete sich in Ennigerloh, im Bereich der Einmündung Luisenstraße/Westkirchener Straße, ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 34-jährige Pkw-Fahrerin aus Beckum beabsichtigte von der Luisenstraße aus auf die Westkirchener Straße abzubiegen. Eine 68-jährige Radfahrerin aus Duisburg war zu diesem Zeit auf der Westkirchener Straße unterwegs. Im Bereich der Einmündung der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Radfahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

