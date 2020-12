Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fahrradfahrerin nach Zusammenstoß schwer verletzt

WarendorfWarendorf (ots)

Dienstagmittag (15.12.2020, 13.10 Uhr) ist eine 59-jährige Fahrradfahrerin in Oelde bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Ein 83-jähriger Autofahrer aus Oelde ist aus Richtung Bahnhof kommend auf der Warendorfer Straße in Oelde gefahren. Als er nach links in die Straße Plümmerskotten abbog, stieß er mit der 59-jährigen Oelderin zusammen. Diese fuhr auf ihrem Fahrrad auf der Warendorfer Straße Richtung Innenstadt. Die Frau wurde durch den Unfall schwer verletzt, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 1150 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell