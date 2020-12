Polizei Warendorf

POL-WAF: Westbevern-Vadrup. Einbruch in Mehrfamilienhaus

WarendorfWarendorf (ots)

Dienstagnachmittag (15.12.2020) sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Straße Wiesenweg in Westbevern-Vadrup eingebrochen.

Der oder die Täter haben sich zwischen 16.10 und 17.20 Uhr zunächst über ein Fenster im Erdgeschoss Zugang zu einer Wohnung verschafft. Sie stahlen mehrere Armbanduhren und verließen die Wohnung anschließen. Über das Treppenhaus gingen die Täter danach ins erste Obergeschoss. Hier gelangten sie über die Wohnungstür ins Innere der Wohnung. Nachdem sie Bargeld und Schmuck gestohlen hatten, flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung.

Wer kann Informationen zu dem oder den Tätern geben? Wer hat den Einbruch gesehen oder gehört? Melden Sie sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell