Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Auto angefahren und geflüchtet

WarendorfWarendorf (ots)

Am Montagnachmittag (14.12.2020) hat ein unbekannter Fahrzeugführer das Auto einer 57-Jährigen in Sendenhorst angefahren.

Die Frau aus Bad Oeynhausen hatte ihren grauen Ford Focus an der Straße Südtor in Sendenhorst abgestellt. In der Zeit zwischen 14 Uhr und 18 Uhr ist ein unbekannter Fahrzeugführer gegen das Auto gestoßen und hat es vorne links beschädigt. Anschließend flüchtete der Fahrer ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell