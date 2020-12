Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unbekannte beschädigen Haustüre

WarendorfWarendorf (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Samstag (12.12.2020) und Sonntag (13.12.2020) die Haustüre eines Einfamilienhauses an der Straße In der Haul in Ahlen beschädigt.

Der oder die Täter haben die Glastür in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 09.00 Uhr mit einem massiven Stein eingeschlagen und sind anschließend geflüchtet.

Wir bitten Zeugen, die die Tat gesehen oder gehört haben, sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

