Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zeuge beobachtet Diebstahl und informiert Polizei

WarendorfWarendorf (ots)

Samstagnachmittag (12.12.2020, 15.20 Uhr) hat ein Zeuge den Diebstahl aus einem Altkleidercontainer an der Gottfried-Polysius-Straße in Beckum gemeldet. Der 61-jährige Neubeckumer hatte zwei Männer beobachtet, die in den Altkleidercontainer geklettert waren und verschiedene Kleidungsstücke herausholten. Er informierte die Polizei und sprach die 19 und 50 Jahre alten Beckumer an. Bis zum Eintreffen der Polizisten konnte er die beiden durch eine direkte Aufforderung am Tatort halten.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell