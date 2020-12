Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Auffahrunfall an roter Ampel

WarendorfWarendorf (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit mehreren Autos sind Freitagvormittag (11.12.2020, 10.30 Uhr) vier Personen in Beckum in Krankenhäuser gebracht worden.

Ein 31-jähriger Beckumer war zeitgleich mit einem 34-jährigen Ahlener und einem 46-jährigen Wolbecker, jeweils in ihren Autos, auf der Geißlerstraße (B58) Richtung Beckum unterwegs. Weil eine Ampel rot zeigte, hielten der Ahlener und Beckumer am Ende einer Autoschlange an. Der Mann aus Wolbeck bemerkte diese ersten Erkenntnissen zu Folge zu spät und fuhr mit seinem Renault Kangoo auf den VW Passat des Ahleners auf. Durch den Aufprall schob sich der Passat auf den Mercedes Benz des Beckumers. Der 34-jährige Ahlener und zwei Kinder, die auf der Rückbank saßen, wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Rettungskräfte brachten seine 27-jährige Beifahrerin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

