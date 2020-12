Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mit 214 Stundenkilometern auf der Dolberger Straße unterwegs

WarendorfWarendorf (ots)

Die Polizei hat einen Temposünder identifiziert, der seine Fahrten auf Social Media Accounts geteilt hat.

Auf mehreren Videos eines 32-jährigen Ahleners sind Sequenzen zu sehen, in denen er in einem grauen Audi grob und verkehrswidrig fährt. Er überschreitet die Maximalgeschwindigkeit sowohl innerorts als auch außerhalb. Der Tatzeitraum erstreckt sich über mehrere Monate in diesem Jahr.

In einem Video fährt der Ahlener aus Dolberg kommend über die L547 Richtung Ahlen und erreicht laut Tachoangaben auf der Landstraße 214 Stundenkilometer.

Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei den Temposünder identifizieren. Die Fahrerlaubnis wurde dem 32-Jährigen vorläufig entzogen, ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

