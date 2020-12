Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Bewohnerin überraschte Einbrecher

WarendorfWarendorf (ots)

Am Donnerstag, 10.12.2020 überraschte eine Ahlenerin gegen 9.55 Uhr einen Einbrecher in ihrer Wohnung an der Hammer Straße in Ahlen. Der Unbekannte war über ein auf Kipp stehendes Fenster in das Schlafzimmer gelangt. Die 83-Jährige sprach den Täter an, der daraufhin in Richtung Westfalenkaserne flüchtete. Der Einbrecher ist etwa 1,85 Meter groß, hat eine schlanke Figur, graue, strubbelige Haare und eine beginnende Glatze. Der Mann trug eine braune Jacke mit Fellkragen und hatte eine Brille auf. Wer hat den Unbekannten beobachtet oder kennt ihn? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

