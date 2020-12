Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Serie von Sachbeschädigungen im Warendorfer Schulviertel geklärt

WarendorfWarendorf (ots)

Klären konnte die Polizei eine Serie von Sachbeschädigungen, die zwischen dem 2.11.2020 und 18.11.2020 im Warendorfer Schulviertel begangen wurden. Die zunächst unbekannten Tatverdächtigen zerstörten an den öffentlichen Schulen, Laurentianum und Gesamtschule, sowie am Sportgelände des Hallenbads und des Sportplatzes Beleuchtungskörper, Scheiben, Netze und Tore. Des Weiteren zerstach das Duo an mehreren abgestellten Fahrrädern die Reifen. Die Polizei kam den Jugendlichen durch Kameraufzeichnungen sowie internen Fahndungsmaßnahmen auf die Spur. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 14-Jährigen und einen 16-Jährigen, die in Warendorf leben. Beide gaben bei ihrer polizeilichen Vernehmung die Sachbeschädigungen zu.

