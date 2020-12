Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Tödliche Verletzungen durch Arbeitsunfall

WarendorfWarendorf (ots)

Donnerstagmittag (10.12.2020, 12.14 Uhr) ist ein 55-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall in Ahlen tödlich verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen ist der Mitarbeiter einer Firma an der Kruppstraße in Ahlen von einem Teil eines schweren Tores getroffen worden, das an einem Kran hing. Dabei wurde der 55-Jährige tödlich verletzt. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Ein weiterer Mitarbeiter der Firma wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den 52-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind eingeleitet, das Dezernat des Arbeitsschutzes der Bezirksregierung Münster ist eingebunden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell