Polizei Warendorf

POL-WAF: Nach Messerangriff in Beckum - Richterin ordnet Untersuchungshaft gegen 29-Jährigen an

WarendorfWarendorf (ots)

Nachtrag zur Presseerklärung "Polizisten nehmen 29-jährigen mutmaßlichen Messerangreifer fest" (ots vom 09.12., 12.47 Uhr)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Warendorf und der Polizei Münster

Gestern (9.12.) nahmen Polizisten einen 29-jährigen Mann aus Beckum in der Nähe seiner Wohnanschrift fest. Der 29-Jährige soll am Dienstagabend (8.12., 20:28 Uhr) bei einer Auseinandersetzung in Beckum einen 23-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben.

"Der Beschuldigte ist dringend verdächtig, sein Opfer auf der Straße mit einem Messer nach einer vorausgegangenen kurzen verbalen Streitigkeit angegriffen und dadurch lebensgefährlich verletzt zu haben", erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. "Dabei soll er in Kauf genommen haben, sein Opfer durch den Stich tödlich zu verletzen."

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ eine Richterin heute (10.12.) Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Der 29-Jährige befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.

Das 23-jährige Opfer schwebt weiter in Lebensgefahr.

Medienauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0251 494-2415.

