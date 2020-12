Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Einbruch in Einfamilienhaus

WarendorfWarendorf (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Montag (07.12.2020) und Mittwoch (09.12.2020) in ein Einfamilienhaus an der Speckenstraße in Oelde-Stromberg eingebrochen.

Der oder die Täter haben vermutlich ein Fenster eingeschlagen und sich so Zugang zu dem Haus verschafft. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Ob dieser Einbruch in Zusammenhang mit weiteren Einbrüchen in der vergangenen Woche in Oelde steht wird derzeit ermittelt.

