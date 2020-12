Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Zeuge gibt Hinweis auf betrunkenen Autofahrer

WarendorfWarendorf (ots)

Mittwochabend (09.12.2020, 22.31 Uhr) hat ein Zeuge einen vermutlich alkoholisierten Autofahrer in Everswinkel gemeldet.

Als die Kollegen den 46-jährigen Everswinkler in seinem Auto an der Straße Am Magnusplatz in Everswinkel antrafen und kontrtollierten, stellen sie körperliche Auffälligkeiten fest, die auf Alkoholkonsum hindeuteten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war positiv. Zur Entnahme einer Blutprobe brachten ihn die Polizisten in ein Krankenhaus. Außerdem stellten sie seinen Führerschein sicher und untersagten ihm vorläufig die Nutzung von Kraftfahrzeugen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell