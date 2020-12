Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Alleinunfall in Kreisverkehr

WarendorfWarendorf (ots)

Eine 25-jährige Ahlenerin wurde am Mittwochabend (09.12.2020, 20.00 Uhr) bei einem Alleinunfall in ihrem Auto in Oelde leicht verletzt.

Die 25-Jährige ist auf der Rhedaer Straße in Oelde Richtung Kreisverkehr Rhedaer Straße / Möhlerstraße / Am Landhagen gefahren. Da es stark nebelig war, übersah sie vermutlich die Beschilderung zu dem Kreisverkehr, fuhr in diesen ein und landete auf der Mittelinsel. Hier stieß ihr Auto mit einem massiven Stein und einem Fahnenmast zusammen und blieb stehen. Rettungskräfte brachten die 25-jährige Frau leicht verletzt in ein Krankenhaus.

