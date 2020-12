Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg - Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

WarendorfWarendorf (ots)

Am 09.12.2020, gegen 17.10 Uhr kam es in Oelde-Stromberg auf der Kreuzstraße zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Fahrrad. Eine 70-jährige Oelderin befährt mit ihrem Fahrrad den Radweg der Kreuzstraße in Richtung Stromberger Straße. In Höhe der Avia Tankstelle beabsichtigt die Radfahrerin die Straße über eine Verkehrsinsel zu queren. Nachdem sie die Verkehrsinsel überquert hatte stößt sie mit dem VW eines 62-jährigen Oelders zusammen, welcher die Kreuzstraße in Richtung Zur Axt befährt. Die 70-jährige wird durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Sie wird durch einen Rettungswagen zu einem nahen Krankenhaus gebracht. Der 62-jährige Fahrzeugführer des VW bleibt unverletzt.

